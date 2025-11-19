建材大手YKKAP（東京）は、熊本県八代市新港町の九州製造所が操業50周年を迎えたことを記念し、今月7日に現地で式典を開いた。魚津彰社長は、熊本地震や豪雨による建屋や生産設備への被害など幾多の困難を振り返り、「九州製造所が地元に根付くことができたのは技術の挑戦と、地域づくりを大切に日々の事業活動を行っていただいたおかげ」と感謝を述べた。九州製造所は、1975年2月に操業を開始。約900人の従業員が勤務し、住宅