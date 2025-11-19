長崎県壱岐市内各地の海沿いで、ダルマギクの薄紫色の花が潮風に揺れ、訪れる人々の目を癒やしている。今月いっぱいが見頃。ダルマギクはキク科の多年草で、壱岐や対馬、九州北部の潮風が吹き付ける岩場などに群生し、厳しい環境でも花を咲かせる。同市芦辺町の清石浜から左京鼻に続く道路沿いや、勝本町の天ケ原海岸、郷ノ浦町の牧崎園地などで見られる。よく似た花を咲かせるハマベノギクや、黄色い花のツワブキやホソバワ