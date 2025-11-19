九州運輸局は18日、タクシー大手のラッキー自動車（長崎市）から、普通車の初乗り運賃を現行から100円増の770円に値上げするよう求める要請があったと発表した。人件費や燃料費の高騰、配車アプリの手数料負担などが理由。県本土のタクシー事業者の一定数から要請があれば、運輸局が運賃改定手続きに入る。同社は加算運賃の改定も要請。県本土で値上げすれば、2023年9月以来。