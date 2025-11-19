子どもたちに美術を楽しんでもらおうと、長崎県雲仙市・小浜温泉街の団体が主催するワークショップが1996年の開始から30年を迎えた。今年は15日に同市小浜町の小浜体育館であり、現代美術家の井川惺亮（せいりょう）・長崎大名誉教授（81）の指導の下、市内の児童45人が旅館から提供されたシーツ6枚にアクリル絵の具で自由に絵を描いた。ワークショップの名称は、アートをしようと呼びかける「小浜温泉でアートすうで」。温泉