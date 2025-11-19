大阪・関西万博のバチカンパビリオン（イタリア館内）に設置されていた長崎県平戸市寄贈のオリーブの木が返還され、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産である春日集落に植樹された。18日、現地で市名誉大使の指揮者、西本智実さんや松尾有嗣市長らによる植樹式があった。オリーブの木の寄贈は、バチカンで指揮をした経験があり、曽祖母が同市生月町出身の西本さんの提案。会期中、手で触れられ