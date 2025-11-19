16ÆüÅê³«É¼¤Îº´²ì¸©Ä»À´»ÔµÄÁª¤ÎÅöÁª¾Ú½ñ¼øÍ¿¼°¤¬18Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·µÄ°÷22¿Í¤¬ÀÕÇ¤¤ò¶»¤Ë»ÔÀ¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï30Æü¤«¤é4Ç¯´Ö¡£»ÔµÄÁª¤Ï26¿Í¤ÇÁè¤¤¡¢¸½¿¦15¿Í¡¢¿·¿Í7¿Í¤¬ÅöÁª¡£¤¦¤Á½÷À­¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î7¿Í¤Ç¡¢Äê¿ô¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤¿¡£»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿û¸¶ÀµÈþ°Ñ°÷¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÎÉéÂ÷¤Ë±þ¤¨¡¢»Ô¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÀÉ¼½ç¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤ÆÀÉ¼¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿»²À¯ÅÞ