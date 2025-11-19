JR九州の各駅長がお薦めする麺料理のナンバーワンを決める「2025駅長対抗『ご当地麺』総選挙」の決勝に、鳥栖駅の「かしわメンV3」（中央軒）と新鳥栖駅の「鶏白湯うどん」（笑顔が見たいから）が佐賀県代表として出場する。決戦イベントは23日に北九州市の門司港駅前広場で行われ、来場者の投票により優勝が決まる。両陣営とも“九州ナンバーワン”を目指して意気込んでいる。昨年の「ご当地丼総選挙」に続くイベントで、今回