ファゴットとギターの世界的奏者が共演する「第119回虹のコンサート」（唐津室内楽協会主催）が21〜22日、佐賀県唐津市で開かれる。21日は重厚な赤れんが造りの旧唐津銀行（同市本町）を会場に、午後7時から開演。明治期の雰囲気が漂う建物内で、ゆったりと音楽を味わえる。出演するのは、札幌交響楽団の首席ファゴット奏者の坂口聡さんと、海外の主要都市などで活動する北海道出身のギタリスト宮下祥子さん。「アランフェス