九州電力グループで再生可能エネルギーを手がける九電みらいエナジー（福岡市）は、大分県九重町に新たな地熱発電所を開設する方針を固めた。必要な手続きや建設が順調に進めば2030年度ごろに稼働する見通し。地熱は安定的に発電できる再エネで「脱炭素電源」としての評価が高い。地熱の増設で九州の再エネがさらに厚みを増すことになる。