お笑いコンビ・オードリーの若林正恭とアイドルグループ・Travis Japanの松田元太がMCを務めるTBS系バラエティ番組『そう言われたら見たことない』が20日(20:00〜22:00)に放送される。『そう言われたら見たことない』○松田元太の審査員長ぶりに坂本昌行らスタジオゲストが振り回されっぱなしこの番組は、日常で目にするアレコレの「そう言われたら見たことない」と言いたくなる貴重映像を見ていくという内容。MCを務めるのはバラ