¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¤¬18Æü¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢300Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄêÇ¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢1·³¤Ç9»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÇëÈøÁª¼ê¡£¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ï5·î¤´¤í¤«¤é¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤¬2·³¤Ë