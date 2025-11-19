俳優の篠山輝信が、21日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。篠山輝信＝テレビ朝日提供昨年1月4日に83歳で亡くなった日本を代表する写真家・篠山紀信さん。次男で俳優の輝信と黒柳が、紀信さんの思い出を語り合う。亡くなる直前まで撮影があり、現場に行くと父は元気になったと話す輝信。プライベートで父に撮影してもらったのは成人式と結婚式のみだそうで、成人式の時の“驚く