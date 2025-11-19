人気モデル・ＳＨＩＨＯと夫の総合格闘家・秋山成勲（よしひろ）の長女サランちゃんがモデルとして人気雑誌に登場した。秋山がインスタグラムで「私の娘が、世界へと羽ばたくための最初の一歩を踏み出した」と韓国語と英文で報告。「ｔｈａｎｋｙｏｕ＠ｖｏｇｕｅｋｏｒｅａ」と添えた。１４歳になったサランちゃんは母に似てスタイル抜群。フォロワーは「なんて美しい女の子」「遺伝子の重要性」「モデルになるなんて、