※経済指標 【米国】 ＊耐久財受注（確報値）（8月）00:00 結果2.9% 予想2.9%前回2.9%（前月比) 結果0.3% 予想0.4%前回0.4%（輸送除くコア・前月比) ＊製造業新規受注（8月）00:00 結果1.4% 予想1.3%前回-1.3%（前月比) ＊NAHB住宅市場指数（11月）00:00 結果38 予想37 前回37 ※発言・ニュース ＊トランプ大統領 トランプ大統領は、医療費負担適正化法、いわゆる