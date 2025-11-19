カブスからFAとなった今永昇太投手（32）が球団の1年契約を求める「クオリファイング・オファー（QO）」を受諾したことが18日（日本時間19日）に海外記者や米メディアが報じた。FA選手に今季の所属球団が規定額で1年契約を求める「クオリファイング・オファー（QO）」の期限を迎えたこの日、今永が受諾したことが報じられた。今季のQOの規定額は2202万5000ドル（約33億7000万円）。今永をめぐってはメジャー移籍2年目が終了