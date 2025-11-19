デジタル関連イベントで記者会見するフランスのマクロン大統領（左）とドイツのメルツ首相＝18日、ベルリン（ロイター＝共同）【ベルリン共同】フランスのマクロン大統領とドイツのメルツ首相は18日、ベルリンでのデジタル関連イベントで演説し、欧州が米国や中国のIT企業に対抗していく必要があると訴えた。マクロン氏は欧州がIT分野で米中の「従属者となってはならない」と指摘。メルツ氏も「この分野を両国に譲ってはならない