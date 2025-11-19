アサヒビールとアスクルが相次いで受けたランサムウェア攻撃は、単発の事件ではない。背後にあるのは国際的なサイバー犯罪エコシステムだ（写真：taa / PIXTA）【グラフ】アサヒビールを攻撃したと宣言しているサイバー攻撃組織Qilin（キーリン）は、急激にその勢いを強めている10月、アサヒビールとEC大手のアスクルが立て続けにサイバー攻撃に見舞われた。彼らを襲ったのは、どこかの個人の“ハッカー”ではない。背後で糸を引く