公立の教職員採用試験の競争率は2000年に13.3倍にまで跳ね上がった（写真：Fast&Slow / PIXTA）【公立学校の教職員採用数の推移】氷河期は民間企業だけでなく教員の門戸も狭かった文部科学省が2025年6月に出した「教員採用選考試験の実施に関する留意点等について（通知）」。この中で文科省が各教育委員会に対して「就職氷河期世代を含めた教職経験のない者の積極採用」を求めたことから、ネットではSNSを中心に賛否両論が巻