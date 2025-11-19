最新刊「ゴリせん」7巻〜パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教師〜【発売中】【漫画】名作の原点！「ゴリせん」1話からイッキ読み(270ページ)ホラー映画やパニックもので「真っ先に死ぬタイプ」のキャラクターが、もし最強のフィジカルを持っていたら――？ いわゆる“死亡フラグ”にスポットを当て、あらゆる危機を物理で粉砕していく様を描いた『〇〇で死ぬタイプの体育教師』シリーズ。 ヤンマガWebでの連載を経て、全7巻