森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場で開催されたキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦。３−０の快勝を飾った。森保監督の日本代表指揮100試合目となったメモリアルマッチで、１点リードの71分、敵陣ペナルティエリア内に進入した中村敬斗の右からの折り返しに町野修斗が反応。ダイレクトで合わせてネットを揺らした。この追加点が生まれると、日本の選手たちはベンチの前に駆け寄り、森保監督を祝福