先にチリで行なわれたU-20ワールドカップで初優勝を飾ったモロッコ。U-17世代も世界の舞台で勢いを見せている。カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド16で、現地11月18日にモロッコはマリと対戦。29分にジヤド・バハの得点で先制し、45＋６分にPKで同点に追いつかれるも、その５分後にイスマイル・エル・アウドのゴールで勝ち越す。66分にはエル・アウドがこの日、２点目をゲット。終了間際に１点を返される