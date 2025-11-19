公立病院の8割以上が赤字――。9月30日、総務省が衝撃的な2024（令和6）年度地方公営企業等決算を発表した。職員給与と材料費が高騰し、コスト上昇を吸収できずに赤字が続出したようだ。厳しい事業環境は民間の医療機関も同じだ。赤字とはいえ倒産の心配がない公立病院と違い、民間医療機関の経営悪化は存亡の危機に直結する。医療機関の倒産が過去最多に迫るペースで推移するなか、地域の医療格差が拡大している。（東京商工リサ