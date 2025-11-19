¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £³¡Ý£° ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¿11·î18Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì£±¡Ý£°¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿67Ê¬¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Æ°¤¯¡££±¥È¥Ã¥×¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆîÌîÂó¼Â¤ò²¼¤²¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ò¥·¥ã¥É¡¼¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎºÓÇÛ¤¬ÅªÃæ¡£71Ê¬¤ËÃæÂ¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÄ®Ìî¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç£²ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î£·Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¾åÅÄ¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éÃæÂ¼¤¬²ÚÎï¤Ê£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤ä¤ä¶Ã¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢