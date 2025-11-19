¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï18Æü¡¢»ÙÇÛ²¼6Áª¼ê¤È·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦¥óÉý¤¬°ìÈÖÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È300Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î¿äÄê1600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥À¥¦¥ó¹¹²þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤È¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤ÎÅòÀõÂçÁª¼ê¤Ç¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¤Ï200Ëü±ß¤Î¥¢¥Ã¥×¡£º£µ¨¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÌÍÑ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤