◇サッカー国際親善試合 日本 3-0 ボリビア(18日、国立競技場)日本代表は年内最後の親善試合で快勝。試合後、森保一監督が勝利を喜びました。「サポーターの皆さんに勝利をお届けできて嬉しいです」と語った森保監督。「こうして得点を奪い勝利をつかみ取れたことが自信になり、来年に向けた良いチャレンジにつなげていける」と、年内最終戦に良い形で勝利したことを喜びました。森保監督はこの試合が日本代表で指揮を執り始めて10