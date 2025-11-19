お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。億超えを稼いでいるというウワサの急上昇お笑いコンビを明かした。今回は「芸人だけの喫煙所トークを定点観察」と題して放送され、MCのナダル、安田大サーカス・クロちゃんに加えて鬼越トマホーク・金ちゃんと良ちゃん、ライス・関町の3人がゲストで出演した。様々な芸人ウラ話が飛び出す