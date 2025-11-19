ノアの黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の?ガーディアン?ことヨシ・タツ（４８）が地元・岐阜の英雄、織田信長にチームの発展を祈願した。ヨシ・タツは毎年、和歌山・高野山を訪問。尊敬している信長の墓をお参りしている。今年は、モミジやイチョウが紅葉し鮮やかに色づいた１１月中旬に当地に足を運んだ。ヨシ・タツが祈願したのはＴ２ＫＸの今後についてだ。高野山から戻り、穏やかな表情を浮かべて取材