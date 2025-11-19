19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比400円高の4万8900円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては197.02円高。出来高は1万7960枚だった。 TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比27ポイント高、TOPIX現物終値比13.90ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48900+400 17960 日経22