「ＰＯＧ２歳馬特選情報（１８日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉デイリー杯２歳Ｓを勝ったアドマイヤクワッズ（牡、友道）は引き続き坂井で朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神、芝１６００メートル）へ。「いい勝負根性を見せてくれました」と友道師。１０月２６日に新潟で新馬勝ちしたオーライカモン（牡、田中克）は引き続き亀田とのコンビで