「有力馬次走報」（１８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆今年の天皇賞・春を制したヘデントール（牡４歳、美浦・木村）が年内は休養し、来年から再始動することが明らかになった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。◆ローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博）がルメールで香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日・