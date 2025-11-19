侍ジャパンを経験したソフトバンクの野村勇内野手（28）が18日、約10日間の代表活動を振り返り、日の丸のユニホームに対する気持ちが強まったと語った。6日からの強化合宿に始まり、15、16日の韓国との強化試合には2試合とも「2番・三塁」で出場し、7打数1安打ながらも3四球を選んで2得点と役割を果たした。「ああいう舞台で1本出せましたし、今まで（アマ時代を含めて）代表に選ばれたことはなかったので凄くうれしかったし、