Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÄÌøÎ¼À¸¡Ê£²£µ¡Ë¤¬·»¡¦ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£³£°¡Ë¤È¸ÍÀÒËõ¾Ã¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£Êë¤ì¤Îº×Åµ¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡Ê£²£²Æü¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤ËÎ¼À¸¤Ï¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¤È¤Î?¥¢¥Ä¥Ï¥ä?¤Ç½Ð¿Ø¡£³«ËëÀï¤Ç¤Ï·»¡¦Í¥ÇÏ¡õ°ÂóîÍ¦ÇÏ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Î¼À¸¤Ïº£Ç¯¤ÏÍ¥ÇÏ¤È¤Î·»Äï¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÂ×´§¤¹¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤ËÍ¥ÇÏ¤«