『夫が寝たあとに』に紗栄子が出演。「日本で子供たちを育てるのが難しかった」と、当時の苦悩を赤裸々に明かした。【映像】紗栄子、2人の息子の顔出し写真同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。11月18日の放送回では、ゲストにモデルでタレントの紗栄子が出演した。紗栄子は現在、17歳と15歳の2児のママであり、子供たちはイギリスの学校に留学して