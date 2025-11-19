大分市佐賀関の火災現場を心配そうに見つめる近隣住民＝18日午後9時42分大分県は19日、大分市佐賀関で18日午後に発生した大規模火災について、170棟以上に延焼したと明らかにした。消火活動が続いているが、鎮火の見通しは立っていない。70代男性1人と連絡が取れず、県警などが確認している。大分県は18日から同市に災害救助法を適用したと発表した。県と市がそれぞれ災害対策本部を設置、市は避難所を開設して170人以上が避難し