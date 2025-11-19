「愛子さまはとにかく常にしっかりとご公務のご準備に臨まれていますが、今回のラオス公式訪問でも、昼夜を徹してリサーチを行われていました。ご日程もまもなく折り返し地点ですが、ご立派なお姿にあらためて感服しております」こう話すのは宮内庁関係者だ。11月17日から22日までラオスを公式訪問されている愛子さま。首都・ビエンチャンでは凱旋門の視察や、トンルン国家主席への表敬などに臨んでいるが、向かう先々で盛大な歓迎