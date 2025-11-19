ＪＲＡは１８日、国際交流競走における褒賞金、経費補助制度を刷新することを発表した。これまでジャパンＣなど４競走で褒賞金が発生していたが、これを全ての古馬Ｇ１へ広げ、ジャパンＣに注力する形に変更する。日本馬は外国馬と同様に褒賞金の対象だったが、今後は一部の例外を除き対象外となる。新たな案ではジャパンＣに限り条件を満たせば褒賞金が従来の３００万ドルから５００万ドルへ大幅に増加。外国指定レースの英