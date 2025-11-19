トヨタ自動車は、ハイブリッド車の需要の高まりを受けて、アメリカの5か所の工場におよそ1400億円を投資すると明らかにしました。トヨタは、ハイブリッド車の部品などを生産するウェストバージニア州など5か所の工場で、総額9億1200万ドル日本円でおよそ1400億円を投資すると発表しました。アメリカで販売が好調なハイブリッド車の生産を強化する狙いで、このうちミシシッピ州の工場ではおよそ195億円を投資して、人気