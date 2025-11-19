ボディービルダーでタレントの横川尚隆（３１）が、世界最高峰の舞台「ミスター・オリンピア」制覇へ現在地を明かした。横川は２０１９年にＪＢＢＦ（日本ボディビル・フィットネス連盟）主催の日本選手権で初優勝。その後は大会出場を休止していたが、ＦＷＪによる「ＪＡＰＡＮＯＰＥＮ」（１日、埼玉・草加市文化会館）で６年ぶりに復帰し、メンズボディービルオープンで貫禄のＶを遂げた。取材に応じた横川は、再びステ