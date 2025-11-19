インスタグラムで公開米大リーグ・ドジャースのタイラー・グラスノー投手が挙式を行った。妻メーガン・マーフィーさんが実際の様子をインスタグラムのストーリーで拡散すると、訪れた場所に日本ファンから熱い視線が注がれた。ターコイズブルーの海をバックに、幸せオーラを放った。グラスノー夫妻が挙式を開いたのはカリブ海にあるタークス・カイコス諸島。ベージュのスーツを着たグラスノーと純白ドレスに身を包んだメーガン