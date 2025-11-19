世の中には、理不尽なクレームを入れる客が一定数存在する。投稿を寄せた神奈川県の30代男性も、スーパーで買い物をしている際にそのようなクレーマーを目撃したという。「昨日買っていった惣菜に髪の毛が入ってた」その客は、サービスカウンターで店員に詰め寄っていた。異物混入が事実であれば重大な問題だが、事態は思わぬ方向へと進んでいく。（文：境井佑茉）「髪の毛入ってるものを全部食べる？」証拠がないクレーマーに疑問