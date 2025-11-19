冬のボーナスの支給が始まり、なかには100万円を超える金額を手にする人もいる。しかし、支給額そのものは高水準でも手放しで喜べない状況があるようだ。（文：篠原みつき）投稿を寄せた40代男性（エンジニア／年収900万円）は、冬のボーナスが昨年の98万円から増額し、113万円だった。金額だけを見れば羨む人も多いだろうが、「開発品の品質管理」の部門で働く男性の心境は複雑だ。「今年立ち位置が変わって責任が重くなったりと