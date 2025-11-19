ロッテ・西川史礁外野手（２２）が１８日、同い年の一般女性と６月２日に結婚したことを発表した。自身のインスタグラムで６月２日に婚姻届を提出したことを公表。青学大時代からの純愛を貫いた形となった。球団を通じ「妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした。これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球