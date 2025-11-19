西武がドラフト２位で指名した中大・岩城颯空（はくあ）投手（２２）が２８日、神奈川・横浜市で入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２５０万円（金額は推定）で内諾。名字になぞらえ、“難攻不落の岩城”を目指すと誓った。戦国時代、敵の侵攻を防ぐ拠点となった城。その字を氏に持つ岩城が、相手の反撃をはね返す。１８１センチ、９５キロの屈強な体から投げ下ろす最速１５２キロの直球と屈強なメンタルが武器の左腕