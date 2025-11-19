女優の秋吉久美子が１８日、都内で行われたＢＳ１０プレミアム／ＢＳ１０の第５０回報知映画賞直前特番「見どころ徹底紹介！プレビューオブ報知映画賞」（２９日午後８時）の収録に参加し、収録後、スポーツ報知の取材に応じた。今年で５０年となる同映画賞。１９７６年に映画「挽歌」「あにいもうと」で第１回報知映画賞主演女優賞を受賞した秋吉は「うれしくて、うれしくて、うれしかった」と受賞当時の喜びを回顧した。