◆第５６回明治神宮野球大会第５日▽大学の部・準決勝立命大１―０名城大（１８日・神宮）立命大（関西５連盟第２）は完封リレーで名城大（北陸・東海３連盟）に１―０で勝ち、初の決勝進出を決めた。ソフトバンク・若田部健一投手コーチ（５６）の次男・達生投手（３年＝福岡大大濠）が８回から救援し、全国デビュー。今季の日本シリーズを制した父との“親子日本一”へ、あと１勝とした。１９日には高校の部、大学の部で決勝