◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月１８日、栗東トレセン本格化を予感させる充実ぶりだ。前哨戦のスワンＳを１分１８秒９のコースレコードで制したオフトレイル（牡４歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）が、余勢を駆ってＧ１初制覇を狙う。２走前の関屋記念でインを突き２着に入り、前走は４角１１番手から突き抜けて、約１年４か月ぶりのタイトルを手にした。吉村調教師は「