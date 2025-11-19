今永昇太投手（３２）がカブスに残留することが１８日（日本時間１９日）、明らかになった。クオリファイングオファー（ＱＯ）の１年２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円）を受諾したと複数の米メディアが伝えた。今永は２４年１月にカブスと４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝当時のレート）で契約。その際に２年目（今季）終了時に球団は３年５７７５万ドル（約８９億８０００万円）の契約延長オプシ