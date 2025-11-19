中国の李強首相（右）と握手するロシアのプーチン大統領＝18日、モスクワ（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は18日、モスクワで中国の李強首相と会談し「われわれの貿易・経済の協力を外部の悪影響から確実に守ることが重要だ」と述べた。中国によるロシア産エネルギー調達が、ウクライナ侵攻を続けるロシアの戦費確保につながっていると問題視する米欧諸国に対抗する姿勢を示した。プーチン氏は、中ロ