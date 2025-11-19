【モスクワ共同】ロシアのドミトリエフ大統領特別代表（外国投資・経済協力担当）は米ニュースサイト、アクシオスが18日に報じたインタビューで、米ロが新たな収監者の身柄交換について協議していると述べた。ドミトリエフ氏は10月下旬に米国を訪問し、ウィットコフ中東担当特使らトランプ政権当局者と会談したという。ロシアと米国は信頼醸成の一環として、1月の第2次トランプ政権発足後、2月と4月にそれぞれ収監者1人ずつの