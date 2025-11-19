Netflixで独占配信中のシリーズ『イクサガミ』（全6話）が、配信開始直後から世界的ヒットを記録している。11月13日の配信開始後、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で2位を獲得。さらに、日本を含む11の国と地域で週間TOP10首位を獲得し、86の国と地域でTOP10入りするなど、日本発アクション作品として異例の快進撃を見せている。【画像】血飛沫に笑む“最狂の剣士”天明刀弥（横浜流星）の場面写真本作は主演・